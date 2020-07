"Ciche miejsce 2", "Top Gun 2" też opóźnione!

"CICHE MIEJSCE 2", "TOP GUN: MAVERICK" - KIEDY W KINACH?

KIEDY PREMIERA FILMU "SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA 2"?

CO Z PREMIERAMI "TENET" I "MULAN"?

Lawina ruszyła. Po tym, jak Warner Bros. usunął Tenet " z kalendarza premier, kolejne wytwórnie idą w ślady i dokonują radykalnych zmian w swoich planach dystrybucyjnych. Poznaliśmy już nowy kalendarz Disneya (i 20th Century Studios), teraz przyszła pora na Paramount Pictures. Przygotujcie się na szok. Zmiany są duże.Paramount Pictures zdecydowało się nie pokazywać w tym roku dwóch swoich największych premier. " Ciche miejsce 2 ", które miało trafić do kin we wrześniu, teraz zobaczymy dopiero wiosną przyszłego roku (amerykańska premiera to 23 kwietnia 2021 roku). Top Gun: Maverick " nie będzie bożonarodzeniowym widowiskiem. Studio zamierza wprowadzić film, którego gwiazdą jest Tom Cruise, dopiero latem przyszłego roku (amerykańska premiera to 1 lipca 2021 roku).To nie jedyne zmiany w kalendarzu premier studia Paramount Pictures. Oto, co jeszcze dostało nowe daty: Jackass 4 " - 3 września 2021 roku (premiera opóźniona o miesiąc) Sonic the Hedgehog 2 " - 8 kwietnia 2022 roku"Under the Boardwalk" - 22 lipca 2022 roku The Tiger's Apprentice " - 10 lutego 2023 roku (premiera opóźniona o rok).Przypomnijmy, że na początku tygodnia Warner Bros. ogłosił, że " Tenet " nie wejdzie do kin w sierpniu. Studio nie podało nowej daty i zasugerowało, że zrezygnuje z jednoczesnej premiery widowiska na całym globie. AT&T - właściciel Warner Bros. - nie pozostawiło też żadnych wątpliwości: film Christophera Nolana będzie czekał na wejście do kin aż pandemia COVID-19 się zakończy, nie ma mowy o wpuszczeniu go wcześniej na serwisy VOD.Na efekt domina nie musieliśmy długo czekać. W czwartek Disney dokonał sporych zmian w swoim kalendarzu premier. Czasowo zupełnie wycofał " Mulan ", zaś w przypadku " Avatarów " i nowych "Gwiezdnych wojen" dokonał rocznego przesunięcia dat wejścia do kin.