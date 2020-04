Nowe daty premier "Top Gun Maverick" i "Cichego miejsca II"

Studio Paramount poczyniło sporo zmian w grafiku swoich premier w związku z czasowym zamknięciem kin na całym świecie.I tak:Zgodnie z nowymi planami długo wyczekiwany sequelzadebiutuje 23 grudnia (zamiast 24 czerwca). Zmiana odbyła się kosztem premiery Chrisem Prattem , które nie dostało jeszcze nowej daty.trafi natomiast do kin 31 lipca (zamiast 22 maja).Poznaliśmy też nową datę premiery, które miało początkowo zadebiutować już 20 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, świat obejrzy drugą część horroru Johna Krasinskiego 4 września.Wszystkie nowe daty są oczywiście niepewne i uzależnione od sytuacji – twórcy biorą pod uwagę zarówno ich przyśpieszenie, jak i dalsze opóźnienie. Generalnie wygląda na to, że liczne studia uznają, że w miarę bezpieczną granicą zaczyna być dopiero koniec maja, a najpewniejsza będzie jesień. Zgodnie z prognozami, nawet jeśli dojdzie do ponownego otwarcia kin, zajmie trochę czasu, zanim widzowie znów poczują się na tyle bezpiecznie, by bez obaw wybrać się do kina.