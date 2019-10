"Clerks 3": Teraz albo nigdy

I wracamy do tematu. Kevin Smith znów zapowiada domknięcie trylogii. Tym razem zapewnia, że nic nie stanie na drodze Randallowi i spółce. Po raz kolejny. Na pewno.Przypomnijmy. Ponad sześć lat temu Smith po raz pierwszy zapowiedział powstanie filmu. Projekt umarł, by odrodzić się w ubiegłym roku - reżyser zapewniał, że zakończył się właśnie najmroczniejszy okres w jego życiu, zaś jednym z produktów tegoż czasu był skończony scenariusz. I znów, projekt umarł, ku rozpaczy fanów serii.Jak się okazuje, jest jeszcze światełko w tunelu. Na swoich mediach społecznościowych twórca opowiedział o spotkaniu z gwiazdą serii, Jeffem Andersonem : "Rozmawialiśmy dużo o filmie, to będzie godne domknięcie sagi. Opowieść o przyjaźni, która musi skonfrontować się z tym, co nieuchronne. Wrócimy tam, gdzie wszystko się zaczęło, do New Jersey". Smith zapowiedział również powrót reszty oryginalnej obsady.To jak, czekacie? Myślicie, że sklep w New Jersey ponownie zostanie otwarty?