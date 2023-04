Najlepsze filmy o marihuanie. Top 12 filmów, które warto obejrzeć

Opis fabuły filmu " Mac & Devin Go To High School " wskazuje, że to kolejna stonerska komedia o dwóch społecznych wyrzutach co najmniej lekko nadużywających marihuany. Pierwszy z nich powtarza ostatnią klasę od lat, drugi to kujon, który ma w perspektywie wybór dobrego uniwersytetu i życie pełne sukcesów. Ich dwa światy się spotykają - starszy Mac ma skończyć szkołę, a Devin zapoznaje się z urokami życia palacza. Dwoma gwiazdami filmu są raperzy Snoop Dogg Wiz Khalifa , a więc popularni muzycy, którzy zbudowali swoją publiczną osobowość na otwartym używaniu i śpiewaniu o marihuanie. Projektowi nie można odmówić spójnego przekazu, w który włącza się soundtrack z piosenkami "Young, Wild & Free" i "This Weed Iz Mine" na czele.