Poznajcie alternatywne zakończenia tych popularnych filmów

Słynna komedia Kevina Smitha z 1994 roku bawiła Amerykanów, lecz pierwotnie także miała skończyć się przy akompaniamencie smutku. Reżyser chciał, aby po wyjściu Randala ze sklepu, do środka wtargnął uzbrojony napastnik, który chce ukraść utarg z całego dnia. Dante zostaje postrzelony na miejscu i umiera na oczach widzów. Ostatecznie to nawiązanie do zamykających scen filmu " Rób, co należy " (jednego z ulubionych filmów Smitha) nie trafiło do dystrybucji. Przycięto je, pozostawiając sklepikarza żywego. Gdyby jednak pozostawiono ten mroczny finał, być może film nie odniósłby takiego sukcesu, a bohaterowie nie staliby się stałymi bywalcami w kolejnych produkcjach reżysera, w tym dwóch kolejnych części " Sprzedawców ".