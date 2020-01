"Coś" się zbliża

3 2 1



Stęskniliście się za? Otóżpowróci w całej swojej mackowatej chwale - po klasyku Johna Carpentera , przyzwoitym prequelu, grze wideo oraz pradawnym oryginale z 1951 roku, doczekamy się kolejnej produkcji!, czyli powieść science-fiction Johna W. Campbella, to odnaleziona dopiero w 2018 roku "pełna wersja" opowiadania "Who Goes There?", które stało się podstawą scenariusza filmu Carpentera . Teraz John Betancourt, który doprowadził do jej wydania, zapowiada filmową wersję - wyprodukują ją wspólnie Blumhouse i Universal."To już oficjalne! Podpisałem kontrakt. Robimy to, produkujemy remake filmu Carpentera, dodajemy rozdziały z zaginionego "Frozen Hell". Po raz pierwszy kompletna wizja Campbella objawi się na wielkim ekranie. I będzie najlepszym połączeniem wszystkich dotychczasowych opowieści!" - napisał w swoich mediach społecznościowych producent Alan Donnes Jesteście podekscytowani? Jeśli tak samo jak my, to powyżej przypominamy Wam jeszcze odcinek "Na skróty" poświęcony tej perle kina grozy.