Zmarł Ennio Morricone. Oto najlepsze filmy z jego muzyką

Muzykę do " Bitwy o Algier " napisał w większości Gillo Pontecorvo , ale Morricone współpracował przy projekcie z reżyserem, a efekt ich wspólnej pracy jest zbyt pamiętny, by nie znalazł się na liście. To prawdziwy koncert na marszowe rytmy, podniosłą sekcję dętą i rewolucyjnego ducha. Algieria, połowa lat 50. dwudziestego wieku. Członkowie Frontu Wyzwolenia Narodowego dokonują serii zamachów na francuskich policjantów i przedstawicieli rządu. W obsadzie: Brahim Hadjadj Mohamed Ben Kassen . Reżyseria: Gillo Pontecorvo