Ludzie vs. potwory. Najlepsze filmy o walkach z bestiami

W 2006 roku przyszły reżyser oscarowego " Parasite Bong Joon-ho pokazał swój nowy film " The Host: Potwór ". Zainspirował się ulubionymi franczyzami " Godzilla " i "Ultraman" stworzył opowieść o wielkim potworze zamieszkującym rzekę Han. Incydenty z jego udziałem doprowadziły do trudnej walki rządu z istotą, która zabija niewinnych mieszkańców. Do tego grona zalicza się córka Park Hyun-seo. Pogrążona w żałobie rodzina postanawia odnaleźć dziecko na własną rękę, gdy okazuje się, że żyje. Nieodłączna szczypta humoru nie przesłania tu przede wszystkim wybitnej reżyserii, akrzyżuje się z dramatem rodzinnym. W pojedynku potwora z ludźmi tworzy się zatem nie tylko pretekst do akcji, ale też przyczynek do rozmowy o bliskości i relacjach między pokoleniami. Nic dziwnego, że "The Host" okazał się tytułem dla wielu widzów – przez kolejne lata była to najlepiej zarabiająca produkcja w historii koreańskiego przemysłu filmowego.