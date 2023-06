"Coś 2" w planach Carpentera? Reżyser mówi o kontynuacji

"Coś 2" w drodze na ekrany? John Carpenter wypowiada się o kontynuacji

"Coś" – kultowy horror Johna Carpentera

Zobacz odcinek programu NA SKRÓTY o filmie "Coś"

Podczas sesji pytań i odpowiedzi odbywającej się w ramach wydarzenia Texas Frightmare Weekend Carpenter był pytany o niejasne zakończenie filmu " Coś ". Reżyser uciął wszelkie domysły i dalsze wypowiedzi, stwierdzając:W co najmniej kilku wywiadach reżyser potwierdził, że ma pomysł na rozwinięcie historii sprzed 40 lat i jest otwarty, żeby zrealizować go na ekranie. Nie zamyka sobie też drogi do kontynuacji innych swoich filmów. Decyzje o stworzeniu jakiegokolwiek sequela wciąż nie zapadły.Coś opowiada historię amerykańskich grupy badaczy zamkniętych w odciętej od świata zewnętrznego bazie na Antarktydzie. W ich ręce trafia próbka materiału genetycznego z organizmem nieznanego, najprawdopodobniej pozaziemskiego pochodzenia. Inwazyjna istota może infekować inne organizmy i upodabniać się do nich. Naukowcy rozpoczynają walkę z ukrytym wrogiem.W filmie wystąpili Kurt Russell Donald Moffat . Scenariusz oparty na powieści Johna W. Campbella Jr-a napisał Bill Lancaster W kinach film nie okazał się hitem i został chłodno przyjęty przez widownię i krytykę. Status kultowego zyskał po latach dzięki przemysłowi kaset video. W 2011 roku doczekał się prequela o tytule " Coś ", który opowiadał o wydarzeniach sprzed akcji filmu Carpentera Obecnie Blumhouse i Universal ponownie adaptują powieść Campbella Jr-a pod jej nowym tytułem. " Coś " było ekranizacją jej skróconej wersji "Who Goes There?", a pełny tekst był do 2018 roku uznany za zaginiony.