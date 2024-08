Czekacie na "Obcego: Romulusa"? Top 5 horrorów sci-fi

Nie tylko "Obcy": top 5 horrorów sci-fi

Czy są filmy, które mogą dorównać " Obcemu "? Krótkie wideo z redakcyjnym rankingiem najlepszych horrorów sci-fi znajdziecie poniżej:Zima, 1982 rok. Norweski zespół badawczy na Antarktydzie odkrywa zamrożony organizm sprzed stu tysięcy lat, który może upodobnić się do każdej żywej istoty. Trafia on do amerykańskiej bazy, gdzie zaczyna siać spustoszenie i terror. Grupa naukowców z MacReadym na czele dochodzi do wniosku, że "coś" nie może się wydostać z tego miejsca, gdyż dni ludzkości będą policzone. Tylko jak walczyć, gdy nie wiadomo dokładnie, gdzie znajduje się wróg?Operator telewizji kablowej, Max Renn, odkrywa piracki kanał, na którym prezentowane są szokujące filmy. Ich bohaterami są osoby, które w rzeczywistości poddawane są okrutnym torturom. Chcąc wykorzystać tego typu nagrania w swojej stacji, rozpoczyna poszukiwanie nadawcy nielegalnego programu. Jednocześnie odkrywa, że osoby które oglądały piracką stację, cierpią na halucynacje i nieodwracalną chorobę mózgu Re-Animator " to adaptacja opowiadania H.P. Lovecrafta . Jego bohaterem jest Herbert West ( Jeffrey Combs ), student medycyny, który przenosi się ze Szwajcarii na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z Danem Cainem ( Bruce Abbott ), aspirującym lekarzem, który nie umie pogodzić się ze śmiercią swoich pacjentów. West przekonuje go, że opracowane przez niego serum pozwala przywrócić zmarłych do świata żywych, wymaga tylko lekkiego dopracownia. Niestety ich eksperyment wkrótce wymyka się spod kontroli.Sześcioro nieznających się zwykłych ludzi budzi się pewnego dnia nie w swoich domach, lecz w surrealistycznym więzieniu – zdającym się nie mieć wyjścia labiryncie połączonych ze sobą sześciennych pomieszczeń wyposażonych w śmiertelnie groźne pułapki. Gliniarz. Zawodowy złodziej. Genialna studentka matematyki. Psycholog. Mężczyzna chory na autyzm. Dość przypadkowy, nawet przewrotny zbiór osób. Żadna z nich nie wie, jak i dlaczego została uwięziona, wkrótce jednak okaże się, że każde z sześciorga uwięzionych posiada umiejętności, które mogą dopomóc im w ucieczce.Tajemnicza brunetka ( Scarlett Johansson ) przemierza szkockie drogi, polując na samotnych mężczyzn-autostopowiczów. Zwabieni przez atrakcyjną kobietę pasażerowie są usypiani i przewożeni na odludną farmę, gdzie czeka ich szokujący i okrutny los…