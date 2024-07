Koniec "Co robimy w ukryciu" coraz bliżej. Znamy datę

"Co robimy w ukryciu" – data premiery sezonu szóstego ujawniona

. Pierwsze trzy zadebiutują w telewizji. Kolejne będą emitowane co tydzień. Następnego dnia po pierwszym pokazie zostaną udostępnione na platformie streamingowej Hulu.Po przygodach w sezonie piątym Guillermo przeżywa życiowy kryzys. Takie same rozterki dotykają wampiry. Ich dawny współlokator budzi się po 50-letniej drzemce, a grupa zdaje sobie sprawę, jak niewiele osiągnęła przez ten czas. W nadchodzących odcinkach Nandor, Nadja, Laszlo, Colin i Guillermo wejdą na rynek pracy, odwiedzą stan New Hampshire, zostaną gośćmi na ludzkim przyjęciu, znowu będą świętować z Baronem, a nawet przyzwą demona.W zeszłym tygodniu, w tym dla najlepszej komedii. Co robimy w ukryciu " to serialowy spin-off dokumentalizowanej komedii Jemaine'a Clementa Taiki Waititiego pod tym samym tytułem. Trafił on na ekrany w 2019 roku.Produkcja przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor ( Kayvan Novak ), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo ( Matt Berry ) oraz uwodzicielska Nadja ( Natasia Demetriou ). Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?