"Co robimy w ukryciu" będzie kontynuowane

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu " Co robimy w ukryciu ". Choć drugi sezon jeszcze trwa, to należąca do Disneya stacja FX właśnie zleciła realizację trzeciej części.Decyzja nie jest zaskoczeniem. " Co robimy w ukryciu " może bowiem pochwalić się solidnymi wynikami oglądalności. W porównaniu z pierwszym sezonem drugi ma łączną widownie większą o 25%.Serial przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest "Nandor The Relentless" ( Kayvan Novak ), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego "Laszlo" ( Matt Berry ) oraz uwodzicielska "Nadja" ( Natasia Demetriou ). Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?