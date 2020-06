"Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas" zapowiedziany. Premiera jeszcze w tym roku

Activision zapowiedziało właśnie, że jeszcze w tym roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One (z możliwością grania na Xbox Series X) zadebiutuje zupełnie nowa część przygód ulubionego jamraja wszystkich graczy zatytułowana " Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas ". Tak, dobrze widzicie: Activision odcina się od wszystkich gier jakie powstały po " Crash Bandicoot 3: Warped " i wspólnie ze studiem Toys for Bob przygotowują prawdziwą, numerowaną kontynuację. W nowego " Crasha " zagramy już 2 października w polskiej wersji językowej (napisy). Poniżej znajdziecie zapowiadający grę zwiastun.Gra rozpoczyna się w momencie, gdy Neo Cortex, Dr.N.Trophy i Uka Uka stali się rozbitkami na dalekiej planecie (finał " Crash Bandicoot 3: Warped "). Po dziesięcioleciach bezowocnych prób, trio wreszcie ucieka, rozdzierając dziurę rozmiaru Złego Naukowca w materii czasoprzestrzeni. Teraz wszystkim, co stoi pomiędzy nimi, a całkowitym opanowaniem multiwersum, są dwa jamraje z Wyspy N. Sanity. Podczas przygody gracze odkryją cztery Maski Kwantowe, strażników przestrzeni i czasu, które umożliwią im naginanie reguł rzeczywistości i zdobycie zaawansowanych sposobów pokonywania niebezpiecznych przeszkód.