"Cyberpunk 2077". CD PROJEKT RED zapowiada film aktorski (a może serial?)

Co wiemy o aktorskim projekcie w świecie gry "Cyberpunk 2077"?

Coraz większe uniwersum gry "Cyberpunk 2077"

Zwiastun serialu "Cyberpunk: Edgerunners"

Niestety na chwilę obecną niewiele wiadomo o samym projekcie. Poza enigmatycznym sformułowaniem "produkcja live-action" CD PROJEKT RED nie miało wiele do powiedzenia.CD PROJEKT RED w oficjalnym komunikacie napisało jednak, że projekt nie będzie adaptacją gry. Zamiast tego opowieProjekt jest na razie na wczesnym etapie rozwoju. Aktualnie, skoro zakończył się strajk,CD PROJEKT RED zapewnia w komunikacie, że projekt będzie rozwijany w ścisłej współpracy z osobami odpowiadającymi za grę.to gra RPG, której akcja rozgrywa się w nie tak znów dalekiej przyszłości. Miejscem akcji jest Night City. To megalopolis opętane władzą, przepychem i modyfikacjami ciała. Gracz wciela się w V, banitę szukającego jedynego w swoim rodzaju implantu, który jest kluczem do nieśmiertelności.Od momentu wydania gry CD PROJEKT RED proponuje fanom produkty, które poszerzają świat. Dzięki wydawnictwu Dark Horse Comics powstały komiksy. Z firmą CMON wydano grę planszową. Jest też książkaautorstwa Rafała Kosika.CD PROJEKT RED ma też na koncie jeden projekt fabularny osadzony w świecie gry. To serial anime