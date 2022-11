"DC Liga Super-Pets": zwierzęta w roli superbohaterów już na DVD i Blu-ray

Dodatek specjalny w wydaniu DVD:

Zabawna i pełna akcji animacja rzuca światło na niedocenionych do tej pory bohaterów. Superpies Krypto – wierny towarzysz Supermana i As – późniejszy pupil Batmana staną łapa w łapę w obliczu zadania wymagającego nie lada odwagi. Połączenie wszystkiego, co uwielbiamy: bohaterów DC z futrzanymi zwierzakami zadebiutowało na DVD i Blu-ray™ 9 listopada.Kiedy całemu światu zagraża wielkie niebezpieczeństwo, zawsze możemy liczyć na pomoc Ligi Sprawiedliwości. Ale co zrobić, kiedy niebezpieczeństwo zagraża właśnie im? Wtedy pomogą oczywiście niezastąpione zwierzaki! Liga Sprawiedliwości zostaje uprowadzona, a Superpies Krypto, nieodłączny towarzysz Supermana , musi przekonać grupę zwierząt ze schroniska – ogara, świnkę zwisłobrzuchą, żółwia i wiewiórkę, by zapanowały nad nowoodkrytymi mocami i pomogły uratować bohaterską grupę. Pierwsza zwierzęca animacja superbohaterska bawi i porusza widzów bez względu na wiek.Choć historie bohaterskich psów – Asa i Krypto pochodzą z komiksów z lat 50., to dopiero teraz doczekały się swojego kinowego debiutu. To właśnie za sprawą superpsa Krypto, Kal-El (później znany jako Superman ) trafia jako niemowlę na Ziemię, na której wkrótce staje się najpotężniejszym bohaterem. Ale obdarzony supermocami pies, który dorastał razem z Człowiekiem ze stali, nie może mieć pojęcia jak to jest być zwyczajnym zwierzakiem domowym i przyjaźnić się z innymi czworonogami. Kiedy więc Krypto dowiaduje się, że Superman został uprowadzony przez telekinetyczną świnkę morską i wszechpotężnego złego geniusza, Lulu, a sam traci nagle wszystkie swoje moce, nie ma wyboru i musi zwrócić się o pomoc do jedynych zwierzaków, jakie zna.Całe szczęście nieoczekiwanie, za sprawą pomarańczowego kryptonitu, to właśnie zwierzęta ze schroniska stają się teraz najpotężniejszymi stworzeniami na świecie. Choć współpraca z nimi nie należy dla Krypto do najprostszych zadań, dobrze wie, że jest to jedyna szansa na uratowanie Supermana i – jak się okaże – jego pozostałych przyjaciół z Ligi Sprawiedliwości.Pomysł opowiedzenia historii zwierzaków ze świata DC wydaje się być wprost genialny. Oto bohaterowie należący do komiksowego kanonu od wielu lat, de facto, niewiele młodsi od oryginalnej Ligi Sprawiedliwości, pozostający przez cały ten czas w cieniu swoich ludzkich towarzyszy, którym poświęcono już niejeden kinowy film, teraz mają szansę zabłysnąć na wielkim ekranie. A poza tym, przyznajmy, wszyscy uwielbiamy dobre filmy o zwierzakach! Dwayne Johnson , który nie tylko użyczył Krypto głosu w oryginalnej wersji językowej, ale również był współproducentem tego filmu, wspomina:DC Liga Super-Pets przedstawia dobrze znany nam świat w zupełnie nowy sposób. Obserwowanie Supermana oczami jego psa niesie nie tylko ogromny potencjał komiczny, ale i pozwala odkryć, że nawet najlepiej znana postać może wciąż być zaskakująca. Film nie ma wyłącznie kameralnego charakteru, pełne rozmachu sceny walk w niczym nie ustępują walkom znanym z największych superbohaterskich hitów, a wśród wszystkich ekscytujących akcji i przygód, animacja opowiada także o uniwersalnych wartościach, takich jak przyjaźń i rodzina – i podkreśla, że ​​prawdziwa supermoc leży w zasięgu każdego, bez względu na to czy porusza się na nogach, czy na łapach.Film " DC Liga Super-Pets " zadebiutował w kinach 29 lipca. Zobaczyło go ponad pół miliona widzów. Już od 9 listopada na DVD i Bluray™.Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: