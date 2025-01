Prawnik Baldoniego: "Reynolds inspirował się moim klientem". O co chodzi?

Justin Baldoni inspiracją dla Nicepoola?

Przypomnijmy: w jednej ze scen hitu " Deadpool & Wolverine " tytułowi bohaterowie spotykają alternatywną wersję Pyskatego Najemnika – przystojnego i nadmiernie uprzejmego, ale pozbawionego umiejętności walki oraz możliwości regeneracji Nicepoola. Zdaniem Bryana Freedmana, prawnika Justina Baldoniego , tworząc tę postać Ryan Reynolds inspirował się jego klientem.– powiedział w programie Megyn Kelly.Poniżej możecie zobaczyć udostępniony przez Reynoldsa spot, w którym pojawia się Nicepool:Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Deadpool & Wolverine ":Melodramat "It Ends with Us" to adaptacja popularnej powieści Colleen Hoover. Główne role zagrali w nim Blake Lively oraz Justin Baldoni, który wyreżyserował film. Oboje pełnili także obowiązki producentów wykonawczych. Zobaczcie zwiastun:Choć Lily Bloom ( Blake Lively ) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida ( Justin Baldoni ) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość – Atlas Corrigan ( Brandon Sklenar ), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.