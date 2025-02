Channing Tatum jako Gambit w komedii romantycznej? Lizzy Caplan o filmie, który nie powstał

Lizzy Caplan wspomina niezrealizowanego "Gambita"

Getty Images © John Nacion



Dlaczego Tatum chciał zagrać Gambita?

Jak blisko realizacji był "Gambit"?

, zdradziła Lizzy Caplan w wywiadzie dla Business Insider.Najciekawszą informację aktorka ujawniła jednak, kiedy opowiedziała o pomyśle Tatuma na film:Myślicie, że Gambit sprawdziłby się w takiej formule?W 2022 roku Channing Tatum zdradził, jak razem z reżyserem Reidem Carolinem spędzili cztery lata, rozwijając projekt widowiska "Gambit". Aktor opowiedział o swoim żalu związanym ze spin-offem serii " X-Men ", który nie doszedł do skutku. Carolin starali się o posadę reżyserów "Gambita"., powiedział Tatum . Aktor przyznaje jednak, że był tak zakochany w scenariuszu, jaki napisał z Carolinem , że był otwarty na rezygnację z reżyserowania filmu. Tatum zdradził też, co przyciągnęło go do postaci Gambita Carolin zdradził, jak blisko realizacji byli:, przyznaje Tatum