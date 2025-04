Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Powstanie trzecia część kasowej serii

"Beetlejuice, Beetlejuice": kasowy powrót po latach

Przypomnijmy: nakręcony po 36 latach od premiery oryginału " Beetlejuice Beetlejuice " zarobił w ubiegłym roku w kinach ponad 450 milionów dolarów przy 100-milionowym budżecie. Film poradził sobie najlepiej w Stanach Zjednoczonych - wpływy z tamtejszego box office'u wyniosły 292 miliony $. Co ciekawe, pierwotnie widowisko miało trafić bezpośrednio na platformę streamingową Max. De Luca Abdy uznali jednak, że projekt ma zbyt duży potencjał komercyjny, by skazywać go wyłącznie na mały ekran.Za kamerą stanął Tim Burton , który wyreżyserował także pierwszą część z 1988 roku. W głównych rolach powrócili Michael Keaton Winona Ryder oraz Catherine O'Hara . Partnerowali im Jenna Ortega Monica Bellucci oraz Willem Dafoe Beetlejuice Beetlejuice " otworzył 81. festiwal filmowy w Wenecji. W naszej relacji z Lido pisaliśmy: film opiera się na szeregu powtórzeń. Znów mamy zbuntowaną nastolatkę pomstującą na swoją rodzinę – po prostu zamiast Winony Ryder gra ją Jenna Ortega (jako córka Lydii Deetz, Astrid). Akcja znów oscyluje wokół próby wzięcia ślubu z Lydią (Ryder) – po prostu tym razem o jej rękę walczy aż dwóch dżentelmenów. Justin Theroux w roli jednego z nich – jako piąte koło u wozu rodziny Deetzów – zastępuje zresztą ekscentrycznego dekoratora wnętrz Otho z pierwszego filmu. I tak dalej: znowu ktoś trafia do poczekalni w zaświatach, znowu ktoś zaprzyjaźnia się z duchem, znowu ktoś wymawia trzy razy "Beetlejuice"… Podobnych rymów jest tu multum, bo taka już natura kontynuacji. Pytanie tylko, czy wynika z tego coś więcej niż "widzowie, poprosimy o więcej pieniędzy".W " Beetlejuice Beetlejuice " trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River po nieoczekiwanej tragedii. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.