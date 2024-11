"Debriefing the President": Krzysztof Skonieczny kręci serial z Joelem Kinnamanem. Tylko u nas reżyser ujawnia kulisy produkcji

"Debriefing the President": Krzysztof Skonieczny szykuje thriller polityczny

Fabuła serialu bazuje na. Opisał on w niej swoje doświadczenia z amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku. Nixon był pierwszym Amerykaninem, który. Był też pierwszym Amerykaninem, który go przesłuchiwał.Nixon był zaskoczony tym, czego dowiedział się od Husseina. Zamiast despoty, który terroryzuje lud i na potęgę gromadzi broń masowego rażenia, miał przed sobą osobę, która politykę zagraniczną scedowała na swoich podwładnych, a sam zajął się pisaniem powieści.W rozmowie z Filmwebem Krzysztof Skonieczny nie kryje radości:Czego może spodziewać się publiczność?- zapowiada Skonieczny Reżyser przyznaje, że wątek polityczny będzie odgrywał niezwykle ważną rolę w serialu:Jednocześnie w "Debriefing the President" znajdzie się miejsce na frapujące studium charakterów.obiecuje Krzysztof Skonieczny Producentami serialu "Debriefing The President"są Alexander Rodnyansky (" Lewiatan ", " Niemiłość ", " Atlas chmur ") i(" The Offer ", " Hatfields & McCoys ", " Strażnik Teksasu ").Producenci podpisali właśnie szereg umów dystrybucyjnych ze stacjami telewizyjnymi i platformami streamingowymi, m.in. w krajach skandynawskich. W USA serial będzie można zobaczyć na stacji TNT.Ogólnoświatowa premiera "Debriefing the President" zaplanowana jest na