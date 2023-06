"Wrooklyn Zoo": twórca "Ślepnąc od świateł" Krzysztof Skonieczny wraca z nowym filmem

"Wrooklyn Zoo" - film o miłości, która przekracza granice



W filmie Skoniecznego miłość połączy utalentowanego deskorolkarza oraz romską dziewczynę, która walczy o prawo do samostanowienia. Ich uczucie stanie się potężną siłą zdolną przekraczać kulturowe i społeczne bariery.- pisze na swojej stronie internetowej Skonieczny , który wraz z Olgą Bobik będzie również producentem filmu.Tytuł nawiązuje do klasycznej piosenki "Brooklyn Zoo" autorstwa członka Wu-Tang Clan, zmarłego w 2004 roku rapera Ol’ Dirty Bastard W obsadzieznajdą się zarówno uznani polscy aktorzy, romscy artyści, a także profesjonalni skejterzy. Skonieczny zamierza nakręcić część zdjęć metodą "na partyzanta". Niektóre sceny wymagają bowiem "unikalnego i spontanicznego podejścia", aby wzbogacić narrację wizualną oraz dodać element autentyczności.Większość materiału zdjęciowego zostanie zrealizowana w Polsce. Ponadto twórcy zamierzają zawitać na moment z kamerą do Los Angeles.