Polska aktorka zagra główną rolę w serialu obok Joela Kinnamana

"Debriefing The President": Lena Góra i Joela Kinnamana w obsadzie

Getty Images © Mike Marsland

Lena Góra

Lena Góra – polska aktorka i scenarzystka

Lena Góra w serialu "Przesmyk" – zobacz zwiastun





Głównym bohaterem "Debriefing The President" jest amerykański analityk CIA John Nixon (w tej roli Kinnaman ). Nixon jako pierwszy Amerykanin zidentyfikował i przesłuchał Saddama Husseina po inwazji na Irak w 2003 roku. Serial zagłębia się w osobistą podróż Nixona, który zmaga się ze złożonością swojej misji (2003-2006). Dzięki interakcjom z Saddamem Nixon lepiej rozumie irackiego dyktatora, potencjalne konsekwencje inwazji oraz wynikające z niej humanitarne i geopolityczne zawirowania. Góra zagra Polly Stevens – równie ważną co Nixon postać w serialu. Jej bohaterka przyjaźni się z Nixonem. Początkowo Polly zagrać miała Rhona Mitra , ale zrezygnowała z angażu.Premiera "Debriefing The President" planowana jest jeszcze na ten rok.Pierwszą znaczącą rolą Góra była Anna Ziembińska w serialu " Król Jana P. Matuszyńskiego na podstawie powieści Szczepana Twardocha . W tym samym roku można ją było oglądać w filmie " Erotica 2022 Anny Jadowskiej . Wspólnie z Chajdas Góra nakręciła w 2023 roku film " Imago " inspirowany życiem jej matki – Eli Góry, która była znaną personą trójmiejskiej alternatywnej sceny muzycznej lat 80. Góra nie tylko zagrała w filmie główną rolę, ale też napisała wspólnie z Chajdas scenariusz.W 2022 roku Góra wcieliła się w przemierzającą bezdroża Ameryki Sarę w filmie Michała Chmielewskiego Roving Woman ". Gwiazda jest także współautorką scenariusza.Aktualnie można ją oglądać w serialu szpiegowskim platformy Max " Przesmyk ".