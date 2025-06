Dzieci Diuny wybrane! Denis Villeneuve zmienia literacki oryginał

Co szykuje Denis Villeneuve?

Nakoa-Wolf Momoa (na zdjęciu z tatą i siostrą)



Osoby, które znają cykl Franka Herberta , wiedzą, że Leto i Ghanima praktycznie nie występują w. Pojawiają się na sam koniec jako noworodki. Oboje są jednak bohaterami książki, gdzie mają po 9 lat i stają do walki z ciotką Alią.. Zobaczymy ich jako nastolatków w scenach po przeskoku czasowym. Co to dokładnie znaczy, tego nie wiemy. Wiemy za to, że Leto i Ghanimę zagrają:Nakoa-Wolf Momoa to syn Jasona Momoy , który już jest w obsadzie trzeciejponownie wcielając się w Duncana Idaho. Dla Momoy juniora rola Leto II będzie debiutem na wielkim ekranie.Zdjęcia do trzeciejruszą w lipcu i potrwają co najmniej do końca roku. Denis Villeneuve jest oczywiście reżyserem i scenarzystą. W obsadzie są m.in.: Timothée Chalamet