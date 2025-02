SPOILER powróci w trzeciej "Diunie"!

Duncan Idaho powraca

Posłuchaj podcastu o filmie "Diuna: część druga"

to drugim tom cyklu Franka Herberta . I to on stanowić będzie podstawę trzeciego filmu Villeneuve'a.Jest to historia ostatnich lat rządów. Teraz jest imperatorem, a jego dominium przeżarte jest fanatyzmem religijnym i dżihadem, który sam pomógł rozpętać. Widząc w nim despotę i zagrożenie dla ich własnych interesów, powstaje szeroka koalicja spiskowców. Narzędziem ich zemsty ma być klonTen ostatni wątek najwyraźniej w filmie zostanie zachowany, ponieważ Sneider ogłosił, że, czyli dotychczasowy odtwórca Duncana.Według najświeższych wiadomości. Zdjęcia do widowiska mają się rozpocząć już latem. A to oznacza, że premiery możemy się spodziewać pod koniec 2026 roku.