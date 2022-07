"Eragon". Disney zapowiada nową ekranizację

"Eragon" będzie serialem

O czym opowiada "Eragon"?

"Eragon" - zwiastun filmu z 2006 roku

Mamy dobrą wiadomość dla fanów "Eragona" Christophera Paoliniego , którym nie podobał się film z 2006 roku . Książka doczeka się nowej ekranizacji.Nowy "Eragon" nie będzie jednak filmem, lecz serialem. Powstanie dla platformy Disney+. Taka formuła pozwoli oczywiście na ekranizację kolejnych tomów cyklu "Dziedzictwo". Rzecz jasna pod warunkiem, że pierwszy sezon okaże się sukcesem. Christopher Paolini , autor literackiego pierwowzoru, ma być jednym ze scenarzystów serialu. Producentem wykonawczym został Bert Salke , który z Disney+ współpracuje już przy " Percy Jackson and the Olympians ", czyli nowej, serialowej ekranizacji innego bestsellerowego cyklu młodzieżowej fantasy. Christopher Paolini sam wydał "Eragona" w 2002 roku. Powieść zwróciła uwagę fanów, co sprawiło, że cyklem zainteresował się renomowany wydawca. Pierwsze "normalne" wydanie miało miejsce w 2003 roku i z miejsca zmieniło Paoliniego w jednego z najpoczytniejszych autorów gatunku.Tytułowy Eragon to 15-letni chłopiec, mieszkaniec magicznej krainy Alagaësii, w której do niedawna można było spotkać Jeźdźców Smoków. Ci jednak zostali wymordowani przez szalonego króla Galbatorixa. Pewnego dnia Eragon znajduje dziwny, niebieski kamień. Okazuje się jednak, że to wcale nie był kamień, lecz jaj, z którego wykluł się smok. Chłopak w tajemnicy wychowuje smoka. Jednak wkrótce będzie musiał uciekać. Tak rozpoczyna się jego pełna przygód wyprawa, która zmieni świat.W 2006 roku " Eragon " trafił do kin w formie widowiska fantasy. Główną rolę zagrał w nim Ed Speleers . Kosztujące 100 milionów widowisko zarobiło na świecie 250 milionów.