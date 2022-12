"Fabelmanowie" Spielberga już w kinach. A u nas zobaczycie 3 fragmenty filmu

Zobaczcie fragmenty filmu "Fabelmanowie"



Najbardziej osobisty filmu Stevena Spielberga



Od dziś w kinach w całej Polsce możecie oglądać nowy film Stevena Spielberga Fabelmanowie ". Z tej okazji mamy dla Was trzy jego fragmenty. Fabelmanowie " to najnowsze dzieło Stevena Spielberga . Wybitny filmowiec wraca w nim do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.W tej produkcji wielbiciele jego twórczości dowiedzą się, jak rozpoczęła się jego przygoda z kinem. Film, choć nie jest autobiografią zawiera wiele wątków z życia reżysera, jak choćby ten nawiązujący do początków fascynacji X Muzą.– przyznał w jednym z wywiadów Spielberg Fabelmanowie " już w kinach!