"Flow" z dwiema nominacjami do Oscara! Od dzisiaj w kinach w całej Polsce

Opis filmu:

Zwiastun "Flow"

, animowana opowieść o podróży zwierząt, które chronią się w dryfującej łódce przed tajemniczą powodzią, zachwyciła międzynarodową widownię. We Francji od czasu premiery film zobaczyło już ponad 600 tysięcy widzów, w Meksyku frekwencja osiągnęła ten sam pułap już po 10 dniach! Łączne wpływy światowego box office'u to blisko 15 milionów euro. Czarny kociak z małego europejskiego kraju podbija świat, dosłownie, a dziś wejdzie do polskich kin.Drugi pełnometrażowy film łotewskiego reżysera (" Away ", 2019) Gintsa Zilbalodisa to poruszająca opowieść o niebezpiecznej przygodzie. Zwierzęce postaci, zmuszone uciekać przed tajemniczym przypływem, znajdują schronienie na starej, dryfującej łodzi. Ich podróż przez malownicze, oniryczne krajobrazy zalanych miast i lasów to nie tylko wizualna uczta, ale również symboliczna wyprawa w głąb siebie. Ta urzekająca historia o przyjaźni i solidarności, która po światowej premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes, zdobyła już ponad 60 nagród na całym świecie i zyskała międzynarodowe uznanie dzięki swojej wizualnej oryginalności i poruszającej fabule. Flow jest propozycją zarówno dla dorosłych kinomanów, jak i młodszej publiczności.Lista kin jest dostępna na stronie dystrybutora: https://sofilms.pl/filmy_dystrybucja/flow/ Kot przyzwyczajony jest do spędzania dni we własnym towarzystwie. Wydreptuje swoje kocie ścieżki i śpi w ulubionych miejscach w domu, który, choć pełny śladów ludzkiej obecności, zdaje się należeć już tylko do niego... Jednak do czasu.Gdy tajemnicza powódź pochłania znany kotu świat, jedynym schronieniem przed wielką falą staje się stara, drewniana łódź. Szansę na przetrwanie znajdują w niej również inni – kapibara, ptak, lemur i pies – wśród których kocia natura i niezależność są wystawiane na próbę. Dryfując przez mistyczne, zalane wodą krajobrazy, zwierzęta wspólnie mierzą się z grozą żywiołu i coraz to większymi wyzwaniami. Niebezpieczna żegluga powoli zamienia się w symboliczną podróż, w której każdy przechodzi przemianę charakteru i odkrywa w sobie nowe rodzaje wrażliwości.Kibicując tej nietuzinkowej grupie towarzyszy w ich przygodzie, sami stajemy się częścią załogi. " Flow " jest opowieścią o międzygatunkowej przyjaźni i solidarności, której każdy kadr składa się na porywającą, wizualną odyseję. To ciepła, poruszająca historia zarówno dla starszej, jak i młodszej widowni.