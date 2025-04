"Flow" zdobywcą Nagrody Publiczności LUX 2025

O Nagrodzie Publiczności LUX

Zwiastun filmu "Flow"

to plebiscyt organizowany przez Parlament Europejski. Jego celem jest promowanie kina europejskiego, szczególnie o nastawieniu społecznym i poruszającym palące współczesne problemy. Nie bez znaczenia jest też oryginalność w opowiadaniu historii.W tym roku o nagrodę ubiegło się pięć filmów. Były to: Animal ", reż. Sofia Exarchou Dahomej ", reż. Mati Diop Flow ", reż. Gints Zilbalodis Przechwycone ", reż. Oksana Karpovych Milczenie Julie ", reż. Leonardo Van Dijl , którzy mogli dokonywać wyboru na specjalnie w tym celu uruchomionej stronie,. Wybór widzów stanowił 50% oceny końcowej, wybór parlamentarzystów stanowił drugie 50% oceny.Ostatecznie, która wcześniej zdobyła nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej, Złoty Glob oraz Oscara.W zazwyczaj spokojnym lesie coś wisi w powietrzu. Sprawcą całego zamieszania jest szybko podnoszący się poziom wody, przed którym ucieka także dość nieufny kot. Zwierzę wskakuje na zniszczoną żaglówkę, rozpoczynając wielki rejs. Na jej pokładzie dochodzi do międzygatunkowego spotkania. Każdy rozbitek jest inny: labradora roznosi energia, lemur głównie gromadzi rzeczy, a kapibara – jak to kapibara! – spędza czas na wypoczynku. Aby stawić czoła zagrożeniu, bohaterowie będą musieli nauczyć się współpracować i rozumieć swoje potrzeby.