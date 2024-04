"Fly Me to the Moon": Channing Tatum i Scarlett Johansson w komedii romantycznej o Apollo 11

"Fly Me to the Moon" - zwiastun

Co wiemy o filmie "Fly Me to the Moon"?

Autorką scenariusza "Fly Me to the Moon" jest Rose Gilroy . Projekt jest opisywany jako komedia romantyczna z tłem w postaci księżycowej misji Apollo 11 z roku 1969. Film nosił początkowo tytuł "Project Artemis".W obsadzie znajdują się także: Jim Rash Film kosztował gigantyczne pieniądze studio Apple. Za prawa do projektu będącego we wczesnej fazie przygotowań firma zapłaciła aż 100 milionów dolarów.Wielomilionowa produkcja przechodziła różnorakie perturbacje. W czerwcu 2022 z projektem pożegnał się wcześniejszy reżyser Jason Bateman . Powodem rozstania miały być różnice kreatywne. Na jego miejsce zatrudniono Grega Berlantiego . Same poszukiwania, a także dostosowanie się do kalendarza reżysera przesunęło czas realizacji projektu, co wpłynęło na decyzję Chrisa Evansa , który musiał zrezygnować z roli ze względu na inne zobowiązania. Jego rolę przejął Channing Tatum