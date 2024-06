"Gears of War" wraca do korzeni - szykujcie się na E-Day!

Najważniejsze zapowiedzi z Xbox Games Showcase:

Zaprezentowany trailer " Gears of War: E-Day " przedstawia znacznie młodszego Marcusa Phoenixa ścierającego się z żołnierzem szarańczy o to, kto pierwszy sięgnie po lancera (jeszcze bez piły łańcuchowej - jej historię mamy poznać w tej części gry). Ostatecznie to Marcus wygrywa to starcie, kończąc jednak prawie swój żywot, gdy nagle podłoga pod jego nogami zamienia się w wielką dziurę. Kiedy wydawało się, że to już koniec, nagle jego rękę łapie Dominic Santiago, znany z oryginalnej trylogii. Całość kończy się efektowną panoramą miasta, oblężonego przez szarańczę podczas E-day i delikatnym akompaniamentem "Mad World" Gary'ego Julesa.Cała zapowiedź została wyprodukowana razem ze studiem Blur, ale podobnie jak trailery pierwszych części serii, została stworzona w czasie rzeczywistym, w całości na silniku gry, z wykorzystaniem dostępnych w niej modeli i doświetlona technologią ray tracing. Oznacza to, że to, co otrzymamy w bliżej nieokreślonym czasie, nie będzie odstawało graficznie od tego, co mieliśmy okazję wczoraj zobaczyć. Jeśli jesteście rozczarowani brakiem zapowiedzi szóstej części po cliffhangerze z piątki, twórcy uspokajają - nie zamierzają porzucić tej historii i wrócą do niej. Gears of War: E-Day " zadebiutuje w bliżej nieokreślonym terminie i będzie napędzane silnikiem Unreal Engine 5.