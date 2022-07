"Gorączka 2" będzie filmem, nie serialem

"Gorączka": klasyk, który wkrótce doczeka się kontynuacji

"Gorączka 2" będzie filmem, a nie serialem. Reżyser Michael Mann uciął wszelkie spekulacje na temat potencjalnego sequela swojego największego filmowego hitu.Plotki o serialu pojawiły się po ostatnim artystycznym projekcie Manna , czyli " Tokyo Vice ". Wygląda jednak na to, że reżyserowi zależy tylko na jednej formie, odpowiadającej konstrukcją literackiemu oryginałowi. "Czy będzie to drogi serial? Nie. Czy będzie to skromny film? Nie. Będzie to drogi, wielki film" - zapowiedział w rozmowie z magazynem Empire. To jak, podekscytowani?Przypomnijmy, że w sierpniu na półki amerykańskich księgarni trafi powieść "Heat 2" będąca jednocześnie kontynuacją i prequelem " Gorączki ". Michael Mann napisał ją wspólnie z pisarką Meg Gardiner.- przyznał reżyser w rozmowie z serwisem Deadline -"Heat 2" zaczyna się w momencie, w którym zakończyła się " Gorączka ". Raniony w trakcie napadu Chris (postać grana w filmie przez Vala Kilmera ) próbuje wszelkimi siłami wydostać się z Los Angeles. W kolejnych rozdziałach akcja przenosi się na granicę amerykańsko-meksykańską, do Ameryki Południowej oraz Azji. Gorączka " powszechnie uważana jest za arcydzieło kina policyjnego i jeden z ważniejszych filmów lat 90. To rozgrywająca się w Los Angeles historia detektywa Vincenta Hanny ( Pacino ), który chce za wszelką cenę dopaść gang złodziei dowodzony przez Neila McCauleya ( Robert De Niro ). Przeciwnik jest inteligentny, bezwzględny i brutalny. To profesjonalista najwyższej klasy, tak samo jak Hanna. Obaj bohaterowie, świadomi tego podobieństwa, darzą się szacunkiem. Zdają sobie jednak sprawę, że na samym końcu na placu boju żywy pozostanie tylko jeden z nich.