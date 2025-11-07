"Grand Theft Auto VI" nie dojedzie na czas. Nowa data premiery

Jeśli odliczacie dni do premiery "Grand Theft Auto VI"… cóż, nie mamy dobrych wieści. Wygląda na to, że projekt wszedł w ostry zakręt. Innymi słowy: premiera długo wyczekiwanej gry została ponownie przesunięta. Ile jeszcze musicie czekać?
"Grand Theft Auto VI" opóźnione. Kiedy premiera?
Rockstar Games ogłosiło, że "Grand Theft Auto VI
", które miało ukazać się już 26 maja 2026 roku, trafi do sprzedaży z ok. półrocznym opóźnieniem. Nowa data premiery to 19 listopada 2026 roku. Przyczyny zmiany nie zostały ujawnione, jednak w czwartek, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem informacji Strauss Zelnick, CEO holdingu Take-Two Interactive, którego częścią jest Rockstar, sugerował, że majowa premiera może nie być aktualna: Naszym celem jest wydanie najbardziej niezwykłego tytułu w historii rozrywki. To trudne zadanie. Rockstar Games uważa, że aby tego dokonać, potrzeba pewnej ilości dodatkowego czasu na dopieszczenie szczegółów.
Co wiemy o "Grand Theft Auto VI"? Zobacz zwiastun
Seria "Grand Theft Auto
" zadebiutowała w 1997 roku, aktualnie zamyka ją wydana w 2013 roku piąta część. W oficjalnym opisie zbliżającej się odsłony, który został udostępniony wraz z drugim zwiastunem, czytamy: Jason i Lucia zawsze wiedzieli, że los nie jest po ich stronie. Gdy jednak pozornie łatwy skok kończy się katastrofą, trafiają na mroczną stronę najsłoneczniejszego miejsca w Ameryce – w sam środek spisku rozciągającego się na cały stan Leonida. Zmuszeni, by bardziej niż kiedykolwiek polegać na sobie nawzajem, będą musieli walczyć o przetrwanie.