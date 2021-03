"In the Heights" będzie hitem w kinach? Jest nowy zwiastun

Z okazji nagród Grammy Warner Bros. przypomniał, że w tym roku w końcu do kin trafi adaptacja broadwayowskiego hitu " In the Heights ". Jak zapowiada się film, możecie przekonać się oglądając nowy zwiastun:Głównym bohaterem musicalu jest mieszkaniec dzielnicy Manhattanu Washington Heights. Kiedy dziedziczy po zmarłej babce zwycięski los na loterię i miliony dolarów, postanawia zamknąć swój sklepik i przenieść się na słoneczną plażę Dominikany. Akcja rozgrywa się w ciągu trzech dni, kiedy to główny bohater żegna się z sąsiadami i przyjaciółmi. Z czasem orientuje się, że przez ostatnie lata to oni byli jego rodziną, przez co czuje się całkowicie rozdarty i zaczyna wątpić, czy wyjazd jest najlepszym rozwiązaniem.Obraz wyreżyserował Jon M. Chu (" Bajecznie bogaci Azjaci ").