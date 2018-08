"John Wick 3" położy fundament pod kobiecy spin-off?

W zeszłym roku pojawiła się informacja, że producent Basil Iwanyk przygotowuje spin-offzatytułowany. Operator Dan Laustsen opublikował właśnie na Instagramie zdjęcie z planu, które sugeruje, że w filmie pojawi się prowadzący do spin-offu wątek.ma być opowieścią o kobiecie wychowanej na płatną zabójczynię, która mści się na mordercach swojej rodziny. Twórcy zapowiadają film zbliżony fabularnie do, ale utrzymany w stylu bliskim twórczości Quentina Tarantino czy Matthew Vaughna Scenariusz napisał Shay Hatten. Projekt przygotowuje studio Lionsgate.trafi do kin 17 maja 2019.