"John Wick 4": Bill Skarsgård u boku Keanu Reevesa

Do obsady czwartej części "Johna Wicka" dołączył właśnie Bill Skarsgård . Póki co nie wiadomo, w kogo wcieli się aktor, który największą sławę zyskał jako morderczy Pennywise z adaptacji powieści Stephena Kinga " To " i " To: Rozdział II ".Szczegóły fabuły są objęte tajemnicą. Produkcja ma ruszyć już latem, a zdjęcia powstaną we Francji, Niemczech i Japonii. Za kamerą ponownie stanie Chad Stahelski . Autorami scenariusza są Shay Hatten Jak informowaliśmy we wcześniejszych newsach, u boku wcielającego się w tytułową rolę Keanu Reevesa pojawią także Shamier Anderson Rina Sawayama . Premiera zaplanowana jest na 27 maja 2022 roku.