"Joker" pokonał na świecie Chińczyków

Zgodnie z przewidywaniami miniony tydzień był jednym z najgorętszych box-office'owych okresów tego roku. Chińczycy, którzy cały tydzień mieli wolne świętując 70. rocznicę utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej, tylko na trzy lokalne premiery wydali ponad 670 milionów dolarów. W Indiach furorę robiło widowisko. Reszta świata uległa zaś maniakalnemu śmiechowiI to właśnieokazał się numerem jeden w naszym zestawieniu. Filmowi mocno pomogło to, że chińscy konkurenci mieli swoje premiery w poniedziałek. Mimo to zwycięstwo nie przyszło łatwo. Widowisko Warner Bros. wywalczyło pozycję lidera przewagą niecałych 10 milionów dolarów. Weekendowe wpływywyniosły bowiem. Ponieważ jednak film wyświetlany jest w kinach od środy, to łącznie na koncie ma 140,5 mln dolarów.sprzedaje się dużo lepiej od wcześniejszych prognoz. W 39 krajach ustanowił tegoroczne rekordy otwarć dla produkcji Warner Bros., w tym w: Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej, Indonezji, Brazylii, Meksyku, Australii oraz we Włoszech. W Holandii, Włoszech, Japonii, Korei Południowej i Chile uzyskał najlepszy wynik pierwszego tygodnia spośród wszystkich produkcji inspirowanych tytułami DC Comics.Najlepszym rynkiem niespodziewanie okazała się Korea Południowa, gdzie w pięć dnizarobił 16,3 mln dolarów. Jest to osiągnięcie tym bardziej imponujące, że film musiał tam walczyć o widza z dwiema lokalnymi premierami, z których jedna - melodramat- sprzedała się również bardzo dobrze (7,9 mln dolarów po pięciu dniach).Znakomite wynikiosiągnął również w: Wielkiej Brytanii (14,8 mln dolarów), Meksyku (13,1 mln), Rosji (10 mln), Brazylii (7,3 mln), Japonii (7 mln), Włoszech (6,8 mln) i Australii (6,6 mln).Ogólny zagraniczny wynik byłby wyższy, gdyby nie fakt, żedopiero będzie miał swoją premierę w Niemczech i we Francji. W obu tych krajach zamiast produkcji WB widzowie mogli oglądać najnowsze widowisko sf z Willem Smithem Kolejne trzy miejsca zajmują chińskie produkcje, choć ich kolejność może niektórych zaskoczyć. Po słabszym tygodniu w weekend nabrał rozpędu obraz(The Captain). Oparta na faktach historia dzielnej załogi samolotu w weekend zarobiła. Po pierwszym tygodniu wyświetlania ma na swoim koncie zaś świetne 261,6 mln dolarów.Patriotyczne dzieło opowiadające o najważniejszych wydarzeniach z historii Chin,(My People, Mu Country) okazało się minimalnie gorsze zarabiając w weekend. Ten film miał jednak świetny początek tygodnia, więc po siedmiu dniach jego wpływy są wyższe niżi wynoszą 299,6 mln dolarów.Na czwartej pozycji wylądował dramat(Qomolangma znany też jako The Climbers) o dzielnych chińskich himalaistach i ich historycznym wejściu na Mount Everest. Weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie po siedmiu dniach na koncie produkcji jest 111,5 mln dolarów.Piąta pozycja w naszym zestawieniu należy do najnowszej animacji DreamWorks Animation. Weekendowe wpływy wyniosły. Z tego 4,7 mln pochodzi z Chin. Ponieważ obraz wszedł tam już we wtorek, to łączne wpływy wynoszą 11,7 mln dolarów (czyli prawie 1/3 wszystkich zagranicznych zarobków filmu). Animacja zadebiutowała też w Rosji, gdzie po czterech dniach ma 3,8 mln dolarów, oraz we Włoszech, gdzie po czterech dniach nie udało się jeszcze osiągnąć miliona dolarów (900 tys.).Ostatnią pozycję w naszym zestawieniu zajmuje, które weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ obraz trafił na ekrany w środę, to na koncie ma 26,5 mln dolarów (28,7 wraz ze Stanami Zjednoczonymi). W samych Indiach film zarobił w weekend 12,5 mln dolarów i 23,4 mln od środy. W tym roku jest to najlepsze pięciodniowe otwarcie w tym kraju spośród wszystkich bollywoodzkich produkcji debiutujących w środę.