"Jumanji 3" dostało datę premiery. Kiedy wrócimy do gry z The Rockiem?

"Jumanji 3" – dlaczego czekamy?

Zwiastun filmu "Jumanji: Przygoda w dżungli"

Pierwsza część cyklu – " Jumanji: Przygoda w dżungli " – okazała się ogromnym sukcesem, zarabiając w kinach na całym świecie niemal miliard dolarów. Zebrała też mnóstwo przychylnych recenzji i pozytywnych opinii widzów. Podobnie było z drugą częścią. Spodziewamy się więc, że skoro za trójkę odpowiadają ci sami twórcy, a w swoich rolach powrócą Dwayne "The Rock" Johnson Jack Black , to szykuje się rozrywka na tym samym poziomie. Jumanji: Przygoda w dżungli " opowiada o grupie przyjaciół, którzy trafiają do gry rozgrywającej się w pełnym niebezpieczeństw świecie. Każdy z nich dostaje nowe wcielenie, czasem zupełnie nieadekwatne do ich prawdziwego wyglądu i predyspozycji. Ale wszyscy mają nadzwyczajne moce i jak to w grze – kilka żyć do wykorzystania.Zapowiedziano, że "Jumanji 3" będzie wyświetlane także w sieci kin IMAX.