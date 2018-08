"Jungle Cruise" krytykowane za heteroseksualnego aktora w roli geja

Getty Images © Gareth Cattermole



Widowisko Disneyaznalazło się pod ostrzałem. Chodzi o zatrudnienie heteroseksualnego komika i aktora Jacka Whitehalla w roli geja.Jak donosi The Sun, rola jest komediową perełką - to bardzo autoironiczny, niemal kampowy występ. Niektórym z fanów nie podoba się jednak, że jedna z niewielu otwarcie homoseksualnych postaci w uniwersum Disneya jest grana właśnie przez Whitehalla . Uważają to za straconą szansę na lepszy balans reprezentacji osób homoseksualnych w mainstreamowym kinie. A jak Wy myślicie?Film inspirowany jest jedną z atrakcji disnejowskich parków rozrywki. Akcja widowiska rozgrywać się będzie w amazońskiej dżungli na początku XX wieku. Dwayne Johnson wciela się w postać Franka, kapitana kursującej po rzece łodzi, na którym wisi klątwa nieśmiertelności. Jedną z pasażerek będzie Lily Houghton ( Blunt ). Kobieta poszukuje Drzewa Życia, aby uratować ciężko chorego brata ( Whitehall ). Edgar Ramirez zagra potomka konkwistadorów, który jest jednym z kilku złoczyńców filmu.Całość wyreżyseruje Jaume Collet-Serra