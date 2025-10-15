Guillermo Del Toro, James Wan i Damien Leone chwalą nowy horror Osgooda Perkinsa

Studio Neon zaprezentowało nowy zwiastun horroru "Keeper", który w Polsce będzie wyświetlany pod tytułem "Bezpieczne miejsce". Światowa premiera zaplanowana jest na 14 listopada. W Polsce film trafi do kin w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
Zobacz nowy zwiastun "Bezpiecznego miejsca"
W nowym zwiastunie "Bezpiecznego miejsca
" znajdują się cytaty z wypowiedzi współczesnych mistrzów kina grozy – Guillermo del Toro
, Jamesa Wana
i Damiena Leone
– którzy najwyraźniej mieli już okazję zobaczyć film. Materiał możecie zobaczyć poniżej:
W rolach głównych Tatiana Maslany
, która miała już okazję współpracować z Osgoodem Perkinsem
przy "Małpie
", i Rossif Sutherland
. Towarzyszyć im będą m.in. Erin Boyes
, Tess Degenstein
, Claire Friesen
i Christin Park
. Autorem scenariusza jest Nick Lepard
, którego debiut – horror "Niebezpieczne zwierzęta
" – trafił na ekrany w tym roku.
Skąd znamy Osgooda Perkinsa?Osgood Perkins
, syn Anthony'ego Perkinsa
, to amerykański reżyser, scenarzysta i aktor. Zadebiutował rolą – a jakże! – małego Normana Batesa w "Psychozie II
", czyli kontynuacji legendarnego filmu Alfreda Hitchcocka
. Zagrał też m.in. w "Wilku
", "Legalnej blondynce
" czy – gościnnie – serialach "Agentka o stu twarzach
" i "Powrót na October Road
", a ostatnio w "Nie!
" Jordana Peela
i wyreżyserowanej przez siebie "Małpie
", której scenariusz napisał na podstawie opowiadania Stephena Kinga
. Jako reżyser zadebiutował w 2015 roku horrorem "Zło we mnie
". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "I Am the Pretty Thing That Lives in the House
", "Małgosia i Jaś
" czy "Kod zła
".