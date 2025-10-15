Newsy Guillermo Del Toro, James Wan i Damien Leone chwalą nowy horror Osgooda Perkinsa
Wideo

Guillermo Del Toro, James Wan i Damien Leone chwalą nowy horror Osgooda Perkinsa

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bezpieczne+miejsce%22%3A+Del+Toro%2C+Wan+i+Leone+chwal%C4%85+nowy+horror+Perkinsa+%5BZWIASTUN%5D-163411
Guillermo Del Toro, James Wan i Damien Leone chwalą nowy horror Osgooda Perkinsa
Studio Neon zaprezentowało nowy zwiastun horroru "Keeper", który w Polsce będzie wyświetlany pod tytułem "Bezpieczne miejsce". Światowa premiera zaplanowana jest na 14 listopada. W Polsce film trafi do kin w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Zobacz nowy zwiastun "Bezpiecznego miejsca"


W nowym zwiastunie "Bezpiecznego miejsca" znajdują się cytaty z wypowiedzi współczesnych mistrzów kina grozy – Guillermo del ToroJamesa Wana i Damiena Leone – którzy najwyraźniej mieli już okazję zobaczyć film. Materiał możecie zobaczyć poniżej:



W rolach głównych Tatiana Maslany, która miała już okazję współpracować z Osgoodem Perkinsem przy "Małpie", i Rossif Sutherland. Towarzyszyć im będą m.in. Erin Boyes, Tess Degenstein, Claire Friesen i Christin Park. Autorem scenariusza jest Nick Lepard, którego debiut – horror "Niebezpieczne zwierzęta" – trafił na ekrany w tym roku.

Skąd znamy Osgooda Perkinsa?


Osgood Perkins, syn Anthony'ego Perkinsa, to amerykański reżyser, scenarzysta i aktor. Zadebiutował rolą – a jakże! – małego Normana Batesa w "Psychozie II", czyli kontynuacji legendarnego filmu Alfreda Hitchcocka. Zagrał też m.in. w "Wilku", "Legalnej blondynce" czy – gościnnie – serialach "Agentka o stu twarzach" i "Powrót na October Road", a ostatnio w "Nie!" Jordana Peela i wyreżyserowanej przez siebie "Małpie", której scenariusz napisał na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Jako reżyser zadebiutował w 2015 roku horrorem "Zło we mnie". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "I Am the Pretty Thing That Lives in the House", "Małgosia i Jaś" czy "Kod zła". 

Powiązane artykuły James Wan

Zobacz wszystkie artykuły

Bezpieczne miejsce  (2025)

 Bezpieczne miejsce

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Nadlatują "Jetsonowie"! Aktorski remake animacji w drodze

4 komentarze
VOD Seriale

Oto serialowa Afrodyta. Pasuje do roli?

2 komentarze
Wideo

Byliśmy na premierze "Seksu dla opornych"

24 komentarze
Filmy

RECENZJA: "Druga Furioza". Mateusz Damięcki szczerzy kły

1 komentarz
Seriale Multimedia

(ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią

3 komentarze
Filmy

Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

6 komentarzy
Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

5 komentarzy