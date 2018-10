"Kler" najbardziej kasowym filmem Smarzowskiego

Jak donosi firma dystrybucyjna Kino Świat,potrzebował zaledwie tygodnia, by stać się najbardziej kasowym dziełem w karierze Wojciecha Smarzowskiego Film wyprzedził, której łączna frekwencja wyniosła 1 025 566 osób, oraz rekordowy dotychczas, który schodził z ekranów kin z wynikiem 1 449 515 kupionych biletów.Już wkrótcebędzie można zobaczyć poza Polską. Prawa do filmu zostały sprzedane m.in. do USA, Kanady, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz krajów skandynawskich.Przypomnijmy, że w ubiegły weekendzanotował najlepsze otwarcie polskiego kina na przestrzeni ostatnich 30 lat – w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania obejrzało go ponad 935 tysięcy widzów.