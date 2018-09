Gdynia: Nie będzie nagrody publiczności. Miał ją dostać "Kler"?

3 2 1



Prezes Radia Gdańska ogłosił dzisiaj, że na festiwalu w Gdyni nie zostanie w tym roku przyznany Złoty Klakier, czyli nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", decyzja publicznego nadawcy wynika z faktu, iż wyróżnienie miało przypaśćOwacje dla wzbudzającego olbrzymie emocje dzieła Wojciecha Smarzowskiego trwały ponad 11 minut. Żaden inny film wyświetlany podczas tegorocznej imprezy nie spotkał się z równie entuzjastycznym odzewem. Druga w rankingubyła oklaskiwana przez niecałe 8 minut.Dziś około godziny 14 na stronie internetowej Radia Gdańsk pojawiło się następujące oświadczenie Dariusza Wasielewskiego, prezesa rozgłośni:W artykule "Gazety Wyborczej" czytamy, że owację po pokaziew Teatrze Muzycznym próbowała przerwać prowadząca wieczór Agnieszka Szydłowska. Mimo to widzowie nadal bili brawo.Co ciekawe, Radio Gdańsk od kilku dni informowało o tym, ile czasu oklaskiwany był dany film. Jak czytamy w "Dzienniku Bałtyckim", kłopoty pojawiły się, gdy na pozycję lidera wysunął sięKierownictwo stacji miało podobno sugerować dziennikarzom, by nie epatować tą informacją słuchaczy. Pojawił się też pomysł, by jeszcze raz przeliczyć głosy. Ostatecznie wycofano się jednak z przyznania wyróżnienia.to krytyczne spojrzenie na instytucję Kościoła Katolickiego w Polsce. Bohaterami filmu są trzej księża grani przez Roberta Więckiewicza Jacka Braciaka . Bohaterów połączyło przed laty tragiczne wydarzenie. Historie trójki duchownych splotą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.Naszą recenzjęprzeczytacie