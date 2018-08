PREMIERA: Gajos, Jakubik, Więckiewicz, Braciak na plakacie "Kleru"

(kliknij, aby powiększyć)



3 2 1



Już tylko miesiąc dzieli nas od premiery najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego . Z tej okazji mamy dla Was oficjalny plakat obrazu.Możecie mu się przyjrzeć poniżej:Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski ( Jacek Braciak ) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz ( Janusz Gajos ), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus ( Robert Więckiewicz ) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule ( Arkadiusz Jakubik ), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.