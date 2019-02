"Kler" na DVD i Blu-Ray już w sprzedaży!

Wydanie DVD ma formę 24-stronnicowej książki w twardej oprawie, do którego załączona jest płyta z filmem. Płyty DVD i Blu-ray są wzbogacone o audiodeskrypcję dla os. niewidzących oraz polskie napisy dla os. niesłyszących. Wydania posiadają napisy angielskie. Wśród dodatków specjalnych jest making of z produkcji filmu, materiały "o filmie" oraz zwiastun filmu.W tym tygodniu po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono nominacje do nagród Polskiej Akademii Filmowej. Orły , nazywane też "Polskimi Oscarami" przez lata zyskały status najbardziej prestiżowych i pożądanych nagród na rodzimym rynku filmowym. Wśród nominowanych filmów nie mogło zabraknąć najgłośniejszej produkcji ostatnich lat –w reżyserii Wojtka Smarzowskiego otrzymał nominacje w sześciu kategoriach: Najlepszy Film, Najlepsza reżyseria, Najlepszy scenariusz, Najlepsza główna rola męska ( Jacek Braciak ), Najlepsza drugoplanowa rola męska ( Janusz Gajos ) oraz Najlepsza muzyka ( Mikołaj Trzaska ). Ustanowione w 1999 roku Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są przez Polską Akademię Filmową w 19 kategoriach. Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowało się 56 polskich filmów, które spełniły regulaminowy warunek tygodniowej dystrybucji kinowej w 2018 roku. Wręczenie nagród odbędzie się 25 marca.– megahit Wojtka Smarzowskiego , już od momentu premiery bije wszystkie możliwe rekordy. Film zanotował kolejno: najlepszy weekend otwarcia w historii, numer jeden tegorocznego box office, a po zaledwie czterech tygodniach od premiery przebił wyniki stał się największym kinowym przebojem XXI wieku w Polsce i trzecim – po– filmem z najlepszym wynikiem oglądalności po 1989 roku. Warto zaznaczyć, że w TOP 3 polskiego box office po 1989 roku nie było żadnych przetasowań od 17 lat, tym samym wynikprzeszedł już do historii. Wojtek Smarzowski , twórca wielokrotnie nagradzanych dzieł:, wraca z nowym filmem.to historia trójki duchownych, których wzloty i upadki udowadniają, że księżom, podobnie jak społeczności wiernych, nic co ludzkie nie jest specjalnie obce. W rolach głównych popis wielkiego aktorstwa dają Arkadiusz Jakubik Jacek Braciak oraz – po raz pierwszy u Smarzowskiego Janusz Gajos . W doskonałej, pełnej gwiazd obsadzie znaleźli się także m.in.: Joanna Kulig