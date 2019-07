"Kobieta w oknie" przesunięta z powodu dokrętek

Getty Images © Dan MacMedan



Thriller Amy Adams przed i Joe Wrightem ) za kamerą zmienia datę premiery. Ekipę czekają dokrętki.Pierwotnie film miał trafić do kin w październiku 2019 roku, lecz pojawi się dopiero w I kwartale 2020. The Hollywood Reporter donosi, iż pokazy testowe nie wypadły korzystnie, a widzowie byli zmieszani po seansie. Ile potrwają dodatkowe zdjęcia? Tego na razie nie wiadomo.Będzie to ekranizacja powieści A.J. Finna wydanej w Polsce pod tytułem Adams wcieli się w Annę Fox, która straciła wszystko: szczęśliwą rodzinę, pracę oraz zdrowie. Od miesięcy nie postawiła stopy za progiem domu. Całe dnie spędza w Internecie, przed telewizorem lub szpiegując sąsiadów za pomocą aparatu fotograficznego. Pozbawiona własnego życia coraz bardziej zaczyna przeżywać cudze Najwięcej uwagi poświęca Russellom, rodzinie nowej w tej okolicy i tak podobnej do tej, którą jeszcze niedawno sama miała. Jednak pewnej nocy widzi coś, czego nie powinna oglądać. Jej świat się rozpada, a na jaw wychodzą szokujące sekrety. Co jest prawdą, a co zmyśleniem? Kto jest w niebezpieczeństwie, a kto panuje nad sytuacją?Scenariusz filmu napisał Tracy Letts ).