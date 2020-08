Netflix przejmuje "Kobietę w oknie" z Amy Adams

Dreszczowiec " Kobieta w oknie " z Amy Adams w roli głównej nie trafi do kin. Kontrolowane przez Disneya studio 20th Century Studios postanowiło sprzedać prawa do filmu Netfliksowi.Na razie nie wiadomo, kiedy ekranizacja powieści A.J. Finna zadebiutuje na platformie streamingowej. Przypomnijmy, że premiera kinowa była dwukrotnie przekładana: najpierw z powodu słabych wyników filmu na pokazach testowych, a potem z winy koronawirusa.Film wyreżyserował Joe Wright (" Czas mroku ", " Pokuta "). W obsadzie znaleźli się także Julianne Moore Grana przez Adams Anna Fox to cierpiąca na lęk przestrzeni psycholog dziecięca z Nowego Jorku. Bohaterka zaprzyjaźnia się z sąsiadką, która mieszka w domu po przeciwnej stronie ulicy. Wszystko staje pod znakiem zapytania, gdy kobieta znika, a Anna nabiera podejrzeń, że jej zniknięcie nie jest dziełem przypadku. Na jaw wychodzą szokujące tajemnice, a nikt – i nic – nie jest tym, czym się wydaje.