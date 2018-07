Gary Oldman w nowym filmie reżysera "Czasu mroku"?

Getty Images © Handout



3 2 1



Jak podaje portal Omega Underground, do obsady nowego filmu Joe Wright dołączy Gary Oldman . Panowie pracowali ze sobą przy filmie, który zapewnił aktorowi pierwszego Oscara.to ekranizacja powieści A.J. Finna wydanej w Polsce pod tytułem. Jej bohaterka Anna Fox straciła wszystko: szczęśliwą rodzinę, pracę oraz zdrowie. Od miesięcy nie postawiła stopy za progiem domu. Całe dnie spędza w Internecie, przed telewizorem lub szpiegując sąsiadów za pomocą aparatu fotograficznego. Pozbawiona własnego życia coraz bardziej zaczyna przeżywać cudze. Najwięcej uwagi poświęca Russellom, rodzinie nowej w tej okolicy i tak podobnej do tej, którą jeszcze niedawno sama miała. Jednak pewnej nocy widzi coś, czego nie powinna oglądać. Jej świat się rozpada, a na jaw wychodzą szokujące sekrety. Co jest prawdą, a co zmyśleniem? Kto jest w niebezpieczeństwie, a kto panuje nad sytuacją?Omega Underground twierdzi też, że zdjęcia rozpoczną się w Nowym Jorku już 6 sierpnia.