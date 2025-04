Co za combo! A24 zrobi nowy "Krwawy sport"!

A24 odświeży legendarny film z Jean-Claude'em Van Damme'em

Długa droga do remake'u "Krwawego sportu"

Zwiastun filmu "Krwawy sport"

to jeden z najbardziej znanych filmów w filmografii Belga. Jego premiera miała miejsce w 1988 roku.Bohaterem filmu był, żołnierz amerykańskiej armii. Frank postanawia zdezerterować, by wziąć udział w Kumite, legendarnym turnieju sztuk walki w Hongkongu. Na miejscu Frank będzie musiał nie tylko stawić czoła rywalom w ringu, ale też unikać amerykańskich agentów, którzy mają na celu sprowadzenie niesfornego wojaka z powrotem do USA.Oryginał był tak wielkim hitem, że film doczekał się kontynuacji. Jednak Van Damme nie pojawił się w. Jego miejsce. Ten film doczekał się już dwóch normalnych sequeli w latach 90.Pomysł realizacji odświeżonej wersji filmu "Krwawy sport" nie jest nowy. Pierwsze próby zostały podjęte na początku XXI wieku przez jednego ze scenarzystów oryginału. Jego projekt nosił tytułDużo poważniejsza próba wskrzeszenia marki miała miejsce w 2011 roku. Za scenariusz odpowiadał twórca serii " Karate Kid . Reżyserem miał być, wtedy świeżo po widowisku " Salt " z Angeliną Jolie W 2013 roku miejsce Noyce'a na stanowisku reżysera zajął(" Ninja zabójca "). I na tym skończyły się informacje o projekcie.W 2019 roku, który pojawił się w, a jako koordynator scen kaskaderskich pracował przy, flirtował z pomysłem remake'u, ale ostatecznie zrobił " Johna Wicka 4 ".