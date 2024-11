"Landman: Negocjator" Taylora Sheridana bije rekordy Paramount+

"Landman: Negocjator" serial o robotnikach, milionerach i ropie naftowej

Tak wysoki wynik uplasował " Landmana: Negocjatora " na podium wraz z serialami " Tulsa King " oraz " 1923 ". Co ciekawe – wszystkie stworzył Taylor Sheridan Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial " Landman " to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na 11-odcinkowym podcaście "Boomtown". To historia opowiadana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.Obsadzie znaleźli się m.in.: Billy Bob Thornton