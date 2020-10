Premiery "Listów do M. 4" i nowego filmu Vegi przesunięte

Niestety, podobne newsy będą już niedługo smutną codziennością także w Polsce. Firma dystrybucyjna Kino Świat poinformowała dziś o przesunięciu daty premiery " Listów do M.4 ". Z grafiku wyleciał również jeden filmów Patryka Vegi - " Small World ". Listy do M. 4 " nie mają jeszcze nowej daty premiery - pierwotnie miały wejść do kin 4 listopada bieżącego roku. " Small World " przenosi się z kolei z 4 grudnia 2020 na 9 kwietnia 2021 roku."Zdajemy sobie sprawę z tego, że kolejne części tej serii są przez widzów bardzo wyczekiwane, zyskały status klasyka, a dla wielu osób wyjście do kina z najbliższymi i znajomymi stało się świątecznym rytuałem. Tym bardziej pragniemy podkreślić, że nie była to dla nas łatwa decyzja. Liczymy jednak, że w obecnym czasie spotka się ona z Państwa zrozumieniem" - czytamy w oświadczeniu dystrybutora o " Listach do M. 4 Pomijając potencjalną jakość samych filmów oraz inne, czysto artystyczne względy, to bardzo zła wiadomość dla polskiej branży filmowej. Jeśli te przesunięcia pociągną za sobą kolejne filmowe premiery, stoimy przed bardzo realną wizją całkowitej zapaści kinowej branży nad Wisłą - pomijając impas, w którym znajduje się kino hollywoodzkie, nie od dziś wiadomo, że lokalne rynki stoją lokalnymi produkcjami. U nas sytuacja nie była dotąd inna.O kolejnych zmianach w tej sytuacji przeczytacie oczywiście na stronach Filmwebu.