Bogactwo filmów w Playerze na wyciągnięcie ręki!

Player to nie tylko wyjątkowe programy i seriale, ale hity prosto z kina! Biblioteka filmowa jest nieustannie poszerzana o nowe tytuły. Zarówno te prosto z afisza, jak i klasyki polskiej oraz zagranicznej produkcji. Oto przegląd najciekawszych propozycji, które można oglądać w pakiecie START VOD – czyli bez żadnych dodatkowych opłat.

Kolekcja "Listów do M." Premiera najnowszej części!

Polskie komedie romantyczne

Tych tytułów nie trzeba nikomu przedstawiać! To bez wątpienia najbardziej kultowe polskie love story! Mel, Karina, Szczepan, Wojtek i inni od lat bawią i rozczulają rodzimą publiczność, szczególnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Ale w Playerze można do nich wracać o dowolnej porze także roku! To jednak nie wszystko! Premiera najnowszej – czwartej już części – odbędzie się właśnie na Playerze. Pierwszy raz ten megahit wchodzi nie do kin, a od razu do dystrybucji internetowej. Debiut już 1 lutego! Listy do M. " to nie jedyne romantyczne propozycje w pakiecie START VOD. Player to prawdziwa kopalnia kontentu typu.W serwisie znajdują się m.in. " Całe szczęście ", " Podatek od miłości ", " Miłość jest wszystkim " oraz " Planeta singli " – część pierwsza i druga.Kolejną propozycją Playera dla wszystkich subskrybentów jest komedia " Na bank się uda ". Doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Ale czy na pewno? I tak splatają się losy trzech staruszków, młodego hakera i policyjnego informatyka. Jest i piękna dziewczyna. Pozostaje tylko pytanie, co czeka ich na końcu tej przygody, nagroda czy więzienna cela?Głośna polska produkcja " 1800 gram " również znajduje się w Playerze. To historia Ewy ( Magdalena Rożczka ), dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Kobieta szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła dziewczynka – Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość Nie spodziewa się, że wkrótce przez jej życie przetoczy się prawdziwa lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej pory doświadczyła. Czy bezinteresownie ratując jeden mały świat, można uratować również siebie? Amok " to film w reżyserii Kasi Adamik . Rybacy wyławiają z Odry zmasakrowane ciało. Przerażające odkrycie zostaje nagłośnione przez media i trafia do wszystkich serwisów informacyjnych w kraju. Ofiarą okazuje się architekt Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje się odnaleźć i sprawa – z braku dowodów – trafia do policyjnego archiwum X. Cztery lata później anonimowy donos wiąże zabójstwo Roszewskiego z fabułą opublikowanej powieści. Rolę autora powieści zagrał Mateusz Kościukiewicz . Autentyczność doniesień postanawia zbadać inspektor Jacek Sokolski ( Łukasz Simlat ), dociekliwy funkcjonariusz z mroczną przeszłością. Policjant szybko odkrywa podobieństwa między zabójstwem a opisaną w książce zbrodnią. A w toku śledztwa poznaje również samego autora powieści. Ich spotkanie rzuci nowe światło na sprawę i rozpocznie emocjonujący pojedynek pomiędzy pisarzem i Sokolskim – dwójką bardzo silnych osobowości, nieustannie balansujących na granicy dobra i zła. W intrydze, w której fikcja wymiesza się z rzeczywistością, a kłamstwo i prawda przestaną być możliwe do odróżnienia, zwycięzca może być tylko jeden. Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej " to filmowa opowieść o uznanej lekarce oraz autorce najpopularniejszego w Polsce poradnika o miłości. Losy Michaliny śledzimy na trzech różnych etapach jej życia, które doprowadziły ją do napisania i wydania książki. Wisłocka rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją, zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju.Międzynarodowa produkcja oparta na historii, która wydarzyła się naprawdę! W domu pogrzebowym pojawia się klient, który chce wyprawić stypę z wielką pompą – a do tego płaci gotówką! Jedyny haczyk – ów pogrzeb ma się odbyć za życia zleceniodawcy, ale w słowniku Franka Quinna (rozbrajająca rola Billa Murraya ), właściciela biznesu, nie ma słowa niemożliwe. Tym bardziej, że niecodziennym klientem jest najbardziej tajemnicza postać w okolicy, Felix Bush (rola życia zdobywcy Oscara, Roberta Duvalla ). Bo Felix Bush miał swój plan. Plan, aby opowiedzieć największą tajemnicę swojego życia i chciał to zrobić z rozmachem!Oprócz wymienionych tytułów, do Playera dołączy także cała kolekcja filmów Monolith Studios. Obrazy pojawią się w serwisie niedługo.