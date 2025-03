"Mój kuzyn Vinny" otrzyma kontynuację? Aktor rozmawiał o powrocie na salę sądową

Powstanie "Mój kuzyn Vinny 2"?

Gdyby wszystko zależało od Ralpha Macchio , widzowie na całym świecie mogliby cieszyć się kinowymi seansami kontynuacji kultowego dramatu sądowego. Tak przynajmniej sugeruje jego rozmowa z magazynem People, w której aktor odniósł się do przeszłych rozmów na temat powrotu do roli Billa Gambiniego.- powiedział dziennikarzom Macchio Do odświeżenia " Mojego kuzyna Vinny'ego " potrzeba by jednak ekranowej obecności Joe Pesciego ; bez tytułowego bohatera ciężko bowiem wyobrazić sobie jakiekolwiek plany powrotu do marki. Ten z kolei dość rzadko pojawia się ostatnio w filmach – w całym XXI wieku wystąpił raptem w pięciu produkcjach z " Irlandczykiem " i serialem " Zupełne nic " na czele. Ciężko powiedzieć, czy przebywający na "przerywanej emeryturze" aktor byłby zainteresowany powrotem do roli Vinny'ego.– zażartował w wywiadzie Macchio Przypomnijmy, że w wyreżyserowanym przez Jonathana Lynna Moim kuzynie Vinnym " z 1992 roku dwójka młodych nowojorczyków zostaje aresztowana pod zarzutem morderstwa. Bronić ma ich kuzyn jednego z nich, Vinny – charyzmatyczny adwokat, ale bez jakiegokolwiek doświadczenia na sali sądowej. Marisa Tomei , wcielająca się w filmie w rolę narzeczonej Vinny'ego, zdobyła za swoją kreację Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.